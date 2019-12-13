Gıdada taklit ve tağşiş yapana hapis geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Gıdada taklit ve tağşiş yapanların para cezasından, faaliyetten men ve hapis cezasına kadar sert önlemlerle caydırılması planlanıyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda değişiklik yapılarak, gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla etkin mücadele edilecek. Bazı firmaların bakanlık tarafından birçok kez kamuoyuna duyurulmasına rağmen taklit ve tağşiş yapmaya devam ettiği belirlenirken, tüketicinin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve ceza maddesinin caydırıcı nitelik kazanması amacıyla ilgili madde hükmünde değişiklik yapılması planlanıyor.Değişiklikle taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemi üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz edenler ile izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakendeci iş yerlerine kademeli cezalar getirilmesi öngörülüyor. Taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve faaliyetten men edilmesi yaptırımları üzerinde çalışılıyor.