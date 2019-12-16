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sektöründen 425 milyon ciro hedefi

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Kuruyemiş sektöründen 425 milyon ciro hedefi
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, sektörün yılbaşı öncesi tüm hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Yılbaşında 25-30 bin ton kuru yemiş tüketilmesini ve yaklaşık 425 milyon liralık ciro oluşmasını bekliyoruz" dedi. Sektörün iç pazar büyüklüğünün geçen yıl 2.1 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Karaman, bu yıl iç pazarda talebin azaldığını söyledi. Karaman, enflasyonun düşmesi ve genel anlamda ekonomide iyileşmeyle gelecek yıl bu durumun düzeleceğini, talepte öngörülen artışla pazarın büyüyeceğini bildirdi.
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Kuruyemiş sektöründen 425 milyon ciro hedefi
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