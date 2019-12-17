Quick Sigorta AlanyaIı çocuklar için eğitimin sigortası oldu

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ÜLKESINE karşı sorumluluk bilincini iş süreçlerinin merkezine koyan Quick Sigorta, eğitime verdiği desteği anlamlı bir yatırımla genişletti. Quick Sigorta, Antalya İl Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ile işbirliğiyle hayata geçirilen, Alanya'nın Mahmutlar mahallesinde 32 derslikli son derece modern bir ilkokul olarak tasarlanan Quick Sigorta Gülseren – Hüseyin Doğan İlkokulu projesinin temellerini gerçekleştirilen büyük törende attı. Yapının temelinin atıldığı ve etkinliğe katılan çocukların bol bol eğlenme fırsatı yakaladığı törene; Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar katıldı. Geçtiğimiz ağustos ayında imzalanan protokol anlaşmasının meyvesini verdiğini söyleyen Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, başta 16 derslik bir ilkokul için anlaştıklarını ancak ihtiyaçlar doğrultusunda 32 derslikli bir ilkokulda karar kıldıklarını söyledi. Erdemoğlu, temel atma töreni konuşmasında şunları söyledi: "Yaptırdığımız bu okulun bir özelliği var. Sigorta şirketleri yurtiçi ve yurtdışı gezi etkinlikleri düzenler. Biz ise acentelerimizle anlaşarak, bu etkinliklere harcayacağımız kaynakları ülkemize değer yaratacak okullar inşa etmek için kullanalım dedik. Ülkemize değer yaratma amacımızı başından beri koruyoruz. Bu eserler son olmayacak ve zincire yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz."