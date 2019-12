ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu tepe yönetimine atandı

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. ING Grubu, insanların iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmaları amacıyla 40'tan fazla ülkede 38.4 milyon müşteriye hizmet veriyor. Ataması Avrupa Merkez Bankası tarafından onaylanan Abay, İcra Kurulu'ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak.

ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine yeni atamayla ilgili bilgilendirme ise en kısa zamanda yapılacak.

"DİJİTALLEŞME VE MÜŞTERİ ODAĞI TUTKUSU DEĞERLİ KATKI SAĞLAYACAK"

ING Grubu CEO'su Ralph Hamers, Pınar Abay'ın yeni görevinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını söylerken, "Kendisinin liderliğinde ING Türkiye başarılı bir şekilde dijital ve inovatif bir organizasyona dönüştü. Abay'ın bankacılık sektörüne ve ING'ye dair derin bilgisinin yanı sıra müşteri ve çalışan odağı tutkusu; Hollanda ve Belçika'daki bankacılık organizasyonlarımızın entegrasyon sürecini daha da ileri taşıma konusunda çok değerli katkı sağlayacak" diye konuştu.

Pınar Abay da, yeni görevinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "ING Grubu gibi büyük bir ailenin tepe yönetiminde yer almak önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. ING'nin benimsediği, insanların iş ve özel hayatlarında her zaman bir adım önde olmaları amacına yürekten inanıyor, bu amaca yönelik atılacak adımların parçası olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum" dedi.

YÜKSEK ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Pınar Abay, ING Türkiye'yi dijital bankacılık vizyonuyla müşteri odaklı bir yapıya dönüştürmek için teknolojik altyapı yatırımlarına hız verirken, kurum içerisinde kültürel dönüşüme de liderlik etti. Yenilikçi insan kaynağı uygulamalarıyla birlikte inovasyon kültürünü de destekleyen Abay'ın liderliğinde ING Türkiye Grup içerisinde hem teknoloji hem de yetenek ihraç eder konuma geldi. ING Türkiye bu dönemde işveren markası olma yolunda da önemli gelişme kaydetti ve tüm ING Grubu içerisinde çalışan memnuniyeti en yüksek ülkeler arasında yer aldı.

PINAR ABAY KİMDİR?

ING Türkiye'ye 2011 yılında 34 yaşındayken Genel Müdür olarak atanan Pınar Abay, bu görevine ek olarak 2016 yılında ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi. Kariyerine 1998 yılında danışmanlık şirketi McKinsey&Company'de başlayan Abay, San Francisco ve New York ofislerinde de görev yaptıktan sonra İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalışmış ve bankacılık sektörüne danışmanlık vermişti. Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi eğitimi alan ve Harvard Business School'da MBA yapan Abay, 1977 doğumlu ve iki çocuk annesi.

ING TÜRKİYE HAKKINDA

ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısıdır. Türkiye'de yaklaşık 220 şubesi ile hizmet veren ING'nin bankacılık stratejisi, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye'de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan 'Turuncu Damla' sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program 7 ilde, 310 okulda, 35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING "Eski Köye Yeni Âdet" sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.

ING GRUBU HAKKINDA

ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics'in banka endüstrisi sıralamasında "lider" konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi'ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır.