Koru Sigorta, Kalite Kongresi oturumuna sponsor oldu

BUGÜN NELER OLDU

KORU Sigorta'nın "Güncel Sorunlara Çözümler: Jeopolitik" konulu oturumuna sponsor olduğu KalDer ve TÜSİAD tarafından düzenlenen 28. Kalite Kongresi'ne aralarında iş, bilim, akademi ve medya dünyasının önde gelen temsilcilerinin de bulunduğu binin üzerinde davetli katıldı. "Çözüm Özünde" ana temasıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki kongrede, dünyanın karşı karşıya olduğu güncel sorunlar tartışıldı ve çözümün kendimizde olduğu vurgusu yapıldı. TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası'nın yönettiği oturumda ise Türkiye'nin güncel jeopolitik sorunları masaya yatırıldı.