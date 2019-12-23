Son Dakika Haberi: Emekliye en az 1256 TL maaş! En yüksek ve en düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili vatandaşlar tarafından son dakika aratmaları sürüyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarda artış yaşayan vatandaşlar, yeni yıl öncesi heyecana kapılmış durumdalar. Ocak ayında yapılacak zam miktarındaki en önemli etken, enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon rakamları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında belirleyici olacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilir, yeni yıl zammı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz…