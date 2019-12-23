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: Emekliye en az 1256 TL maaş! En yüksek ve en düşük Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Artık Ocak ayına girmemize sayılı günler kala, 12 milyonunun üzerinde vatandaş ‘Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını’ merak ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak maaş artışı 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamlarına göre belli olacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, zam oranı beklenti anketine göre, 6.29 olacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:07
Son Dakika Haberi: Emekliye en az 1256 TL maaş! En yüksek ve en düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili vatandaşlar tarafından son dakika aratmaları sürüyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarda artış yaşayan vatandaşlar, yeni yıl öncesi heyecana kapılmış durumdalar. Ocak ayında yapılacak zam miktarındaki en önemli etken, enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon rakamları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında belirleyici olacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

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Son Dakika Haberi: Emekliye en az 1256 TL maaş! En yüksek ve en düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
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