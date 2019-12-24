Kanal İstanbul’da ÇED tamam, sıra ihalede

BUGÜN NELER OLDU

KANAL İstanbul Projesi'nin son şekli verilen ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nca yeterli bulunup kabul edildi. 10 gün süresince halkın görüşüne sunulacak olan raporda Kanal İstanbul ile ilgili tüm detaylar ayrıntılarıyla yer aldı. Bu kapsamda Kanal İstanbul'un yatırım maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanırken, proje yap-işletdevret modeliyle hayata geçecek. 45 kilometre uzunluğunda olacak dev proje, 7 yılda tamamlanacak.Kanal İstanbul'un rezerv yapı alanı 350 bin dönüm olarak hesaplanırken, projenin inşaat aşamasında yaklaşık 8 ila 10 bin kişinin, işletme aşamasında ise toplam 500- 800 kişinin çalışması öngörüldü. Kanal İstanbul'un karada yapılacak kazı hacmi yaklaşık 1.1 milyar metreküp olacak. İnşaat süresince kanalda yılda yaklaşık 275 milyon metreküp kazı yapılacak.