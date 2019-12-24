Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları güncel tablo!

Merkez Bankası'nın yılın son faiz toplantısını gerçekleştirmesinin ardından kredi kullanmak isteyen vatandaşlar faiz oranlarında yeni bir indirim dalgasının başlayıp, başlamayacağını merakla takip ediyor. Özellikle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar en yeni faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uzmanlar yeni yılda da 2019'daki gibi bankaların uygun kredi kampanyaları sunabileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası, Yapıkredi, Halkbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 0.99