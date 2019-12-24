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haberi: ne kadar? Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - güncel tablo!

ile ilgili araştırmaları 2020 yılına yaklaşılmasıyla birlikte daha da arttı. Ekonomide yaşanan olumlu ivme, konut satışlarının yükselmesi vatandaşları ev - otomobil sahibi olmak ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçirdi. İhtiyaç - taşıt - hakkında güncel bilgilere sahip olmak isteyen kişiler internet üzerinden '2020 ?' 'kredi faiz oranlarında indirim' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Biz de Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:05
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları güncel tablo!

Merkez Bankası'nın yılın son faiz toplantısını gerçekleştirmesinin ardından kredi kullanmak isteyen vatandaşlar faiz oranlarında yeni bir indirim dalgasının başlayıp, başlamayacağını merakla takip ediyor. Özellikle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar en yeni faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uzmanlar yeni yılda da 2019'daki gibi bankaların uygun kredi kampanyaları sunabileceğini belirtiyor. Peki ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Akbank, Garanti, İş Bankası, Yapıkredi, Halkbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17
Taşıt kredisi: 1.21
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları güncel tablo!
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