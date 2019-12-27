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Kredi kart işlemlerinde faiz indirimine gidildi

Kredi kartı faiz oranlarında aylık azami oranı düşürüldü

Giriş Tarihi: 28.12.2019 00:28 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 01:00
Kredi kart işlemlerinde faiz indirimine gidildi

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranlarında indirim yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde 1,60 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 1,40'a düşürüldü.
Ayrıca, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1,42 olarak belirlendi.

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Kredi kart işlemlerinde faiz indirimine gidildi
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