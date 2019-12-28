Yerli otomobil ne zaman çıkıyor? Yerli otomobil ne zaman, hangi tarihte satışa sunulacak? İşte detaylar

Türkiye'nin ilk milli otomobili bugün yapılan tanıtım toplantısında görücüye çıktı. Milli otomobilin gerek tasarımı, gerekse içerisinde bulundurduğu yüksek teknoloji ile yurtta ve dünyada takip edenlerin gözlerini kamaştırdı. TOGG tarafından bugün yapılan tanıtım lansmanında SUV ve SEDAN sınıflarında iki otomobil tanıtıldı. Görücüye çıkan otomobilleri beğenen vatandaşlar direkt olarak arama motorlarında yerli otomobillerin ne zaman satışa çıkacağını ve seri üretime geçilecek tarihleri merak ederek, Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak ve seri üretime ne zaman geçecek? Sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyorlar. Tamamen elektrik gücüyle çalışan otomobilin modern hatlarının yanı sıra öncü teknolojik detayları da içermesi vatandaşların takdirini topladı. Peki, Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak ve seri üretime ne zaman geçecek? İşte tüm bilgiler…

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SERİ ÜRETİME GEÇECEK?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin ne zaman satışa çıkacağını ve seri üretime geçiş tarihlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;