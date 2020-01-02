Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Ocak 2020 tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısından birikimcisine kadar her kesimden vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kurundaki ani iniş ve çıkışlar sarı metale yönlendiriyor. Hem yatırım hem hediye amaçlı alınan cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? 2 Ocak 2020 son dakika gram, tam, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, 2 Ocak 2020 gram, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.