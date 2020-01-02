Son Dakika Haberi: Emekli Ocak maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin merakla beklediği Ocak zammı ile ilgili geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Ocak ayında yapılacak olan maaş artışında en önemli etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları oluyor. Aralık ayı hariç açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda ise SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 5.71 oldu. 3 Ocak Cuma günü açıklanması beklenen Aralık ayı enflasyonu ile birlikte bu rakam net olarak belli olacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı 2020 ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI 2020 NE KADAR?

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin aylık enflasyon hesaplandığında ortaya çıkan rakam 5 ay için yüzde 5.59 oldu. Yılın kalan 6 ayı için verilen yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 0.59 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları…