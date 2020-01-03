Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika olarak duyuruldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. İşte TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı hakkında tüm detaylar!