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Bugün , kaç TL? 3 Ocak 2020 son dakika gelişmeleri!

Haftanın son günü en çok araştırılan konular arasında yerini alan 3 Ocak yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni yılın ilk günlerini yaşarken bugün TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bunun üzerine Dolar gün içi kazancını koruyarak 5.97'yi gördü. Yatırım yapmak veya başka nedenler dolayısıyla araştırma yapan vatandaşlar son dakika gelişmelerinden ve güncel rakamlardan haberdar olmak istiyor. Sabah.com.tr olarak güncel ve canlı içeriğimizi sizler için hazırladık. Peki, , kaç TL? Haberimizin detaylarından anbean canlı veriler ile 3 Ocak 2020 Cuma gününe ilişkin döviz ve güncel dolar fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 15:51
Bugün dolar ne kadar, kaç TL? 3 Ocak 2020 Dolar fiyatları son dakika gelişmeleri!

Dolar fiyatları üzerindeki son dakika değişimleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından gün içi kazancını koruyarak 5.97'yi gördü. Yatırımcıların gün içerisinde gündeminde yer alan bu konuyla ilgili olarak yoğun bir şekilde dolar ne kadar sorusunun yanıtını arıyor. Yeni yılın ilk günlerinde vatandaşlar canlı ve güncel rakamlarının düzenli olarak takibini yapıyor. Peki, Bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin detaylarından anbean canlı veriler ile 3 Ocak 2020 Cuma gününe ilişkin canlı döviz fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz...

GÜNCEL DOLAR FİYATLARI 3 OCAK 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalışla 114.145,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.786,17 puan değer kaybetti. Dün 115.932,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 789,29 puan ve yüzde 0,68 değer kaybıyla 115.142,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.910,03, en yüksek 115.570,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,49, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 57'si yükseldi, 353'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, İpek Doğal Enerji ve İş Finansal Kiralama oldu. Altının onsu 1.547,05 dolar seviyesinde...

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,44, bileşik getirisi yüzde 11,77 seviyelerinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3068 ve dolar/yen paritesi 108,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9750 liradan, avro 6,6560 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.547,05 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,20 dolardan işlem görüyor.

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Bugün dolar ne kadar, kaç TL? 3 Ocak 2020 Dolar fiyatları son dakika gelişmeleri!
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