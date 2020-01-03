Kaymakam maaşları ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2020 kaymakam maaşları

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu gelişmenin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın son enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Bu gelişmeye paralel olarak kaymakam ve emekli kaymakam maaşları merak konusu oldu. Peki Ocak ayı ile birlikte kaymakam maaşları ne kadar oldu? Haberimizin içerisinde 2020 kaymakam ve emekli kaymakam maaşları ne kadar sorusunu yanıtladık.

KAYMAKAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2020 OCAK EMEKLİ KAYMAKAM MAAŞLARI

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 kaymakam maaşları merak ediliyor. Peki, kaymakam maaşları ne kadar oldu?

Emekli Kaymakam Maaşları;

Eski: 5265,5 TL

Yeni: 5564,6 TL

Kaymakam Maaşları;

Eski: 6877 TL

Yeni: 7255 TL

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.