2020 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak kira artış oranı ne kadar oldu?

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TÜİK verilerine göre enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklandı. Şimdi ise gözler TEFE TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranlarına çevrildi. Bilindiği üzere Kira artışı hesaplamasında önceden ÜFE baz alınıyordu. 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Milyonlarca kiracı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artış oranı ne kadar merak ediliyor. Ocak ayı 2020 kira artış oranının açıklanması ile birlikte haberimizin detaylarından konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? OCAK 2020

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruluyor. Vatandaşlar hem kira artış oranını hem de enflasyon oranlarını merak ediyorlar. Peki kira artış oranı Ocak 2020 ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Haberimizin detaylarında merak edilen detaylar yer alıyor.