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Ulaştırma Bakanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul projesinde çevreye en az zarar verecek güzergah seçildi." dedi.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 14:44
Ulaştırma Bakanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, katıldığıbir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kanal İstanbul'un yapılma nedeni birinci olarak, Boğaz ve çevresinde yaşayan canlıların hayatı. İkincisi çevre üçüncüsü de tarihi dokumuzun korunması. Boğaz'dan ortalama yılda 43 bin gemi geçiyor. Boğaz'dan 1950 yılında 50 metrelik gemiler geçerken bugün 350 metrelik gemiler geçiyor. Gelecekte Boğaz'daki deniz trafiği riskleri artacak. Uluslararası yük trafiğinin daha da artacağı görünüyor. 2035'te bu rakamın 70 bin olacağı tahmin ediliyor.

GÜZERGAH NASIL TESPİT EDİLDİ?

Kanalın yapılmasına karar verdikten sonra güzergahları tespit ettik. İnşa edilebilecek 5 adet güzergah var. Arazi ve sahada araştırıldı ve incelendi. Alternatif güzergahlar ve birbirleriyle mukayesesi... Bunların en az maliyetlisi, çevreye en az zararlı olanı araştırılıp Küçükçekmece-Durusu koridoruna karar verdik. Küçükçekmece-Ağaçlı hattı kısa olmasına rağmen su ve orman alanlarına zararı nedeniyle vazgeçildi. Maliyeti ve işletme ücretlerinin daha az olmasına rağmen tercih edilmedi. Onun için bu güzergah değil de Küçükçekmece-Durusu güzergahına karar verildi. Diğer alternatiflerin su kaynaklarına etkisi daha fazla.

İşte Kanal İstanbul projesine ilişkin tüm detaylar!

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Ulaştırma Bakanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması!
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