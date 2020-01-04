SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2020 Ocak zammı ne kadar?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından aylardır yakından takip edilen konular arasında yer alıyordu. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam oranında en önemli etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamlarıydı. İlk 5 aylık veriler doğrultusunda emekli maaşlarına yüzde 5.59'luk bir zam yapılması ön görülüyordu. TÜİK'in bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde Aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak gerçekleşirken, emekli maaşlarında yüzde 6.49'luk bir artış yaşandı. Hal böyleyken, vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalar yapmaya koyuldu. Pek çok vatandaş arama motoru üzerinden emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapıldı? Emekli Ocak zammı ne kadar oldu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ise Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde yer verdik…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMLARI…

Emekli maaşlarına yapılan zam miktarı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, tablo halinde zamlı maaş listesini görüntüleyebilirsiniz…