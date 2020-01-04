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SON DAKİKA! maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2020 Ocak zammı ne kadar?

Bugün saatler 10.00’ı gösterdiğinde enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte maaşlarına yapılacak zam miktarı da netleşti. Bilindiği üzere maaşlarda yaşanacak artışta en önemli etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamlarıydı. Daha önce ilk 5 aylık veri açıklanmış ve bu veriler doğrultusunda emeklilere yüzde 5.59’luk bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte bu durum değişkenlik gösterdi. Aralık ayı enflasyonunda yıllık TÜFE yüzde 11.84 olurken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da yüzde 6.49 olarak belirlendi. Zam oranını duyan vatandaşlar ise arama motoru üzerinden ‘Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak ve SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar oldu?’ sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 4.1.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 08:24
SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2020 Ocak zammı ne kadar?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından aylardır yakından takip edilen konular arasında yer alıyordu. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam oranında en önemli etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamlarıydı. İlk 5 aylık veriler doğrultusunda emekli maaşlarına yüzde 5.59'luk bir zam yapılması ön görülüyordu. TÜİK'in bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde Aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak gerçekleşirken, emekli maaşlarında yüzde 6.49'luk bir artış yaşandı. Hal böyleyken, vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalar yapmaya koyuldu. Pek çok vatandaş arama motoru üzerinden emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapıldı? Emekli Ocak zammı ne kadar oldu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ise Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde yer verdik…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMLARI…

Emekli maaşlarına yapılan zam miktarı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, tablo halinde zamlı maaş listesini görüntüleyebilirsiniz…

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SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emekli 2020 Ocak zammı ne kadar?
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