Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı! EGM Polis Akademisi ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, 4 Ocak 2020 tarihi itibarıyla açıklandı. Uzun süredir sonuçların açıklanmasını bekleyen binlerce Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayı için heyecanlı bekleyiş, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sona erdi. Yazılı sınavda başarılı olup ardından fiziki değerlendirilme sürecine tabi tutulan adaylar arasından başarılı olanların katılım gösterdiği sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisinin ilgili sonuç sorgulama sayfasında yoğunluk oluştu. Mülakat sonuçlarına yönelik geri sayım dün itibarıyla sona ererken mülakatlarda başarılı olan adaylar için yeni bir süreç başlamış oldu.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Binlerce Çarşı ve Mahalle bekçiliği adaylarının merakla beklediği bekçilik mülakat sonuçları açıklandı. Haberimizin içeriğinden bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.