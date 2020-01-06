Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İşsizlik maaşı hesaplama 2020: İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

hesaplama 2020: oldu?

Yeni bir yıla başladığımız bu günlerde vatandaşlar 2020 ne kadar oldu şeklinde internet üzerinden araştırmalara devam ediyor. Kişilerin çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilir ve verilen bu işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirlenir. Ancak kişinin belirli şartlara uygun olması da oldukça önemlidir. Sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. Peki, ne kadar? Kimler faydalanabilir? ve tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 09:35
İşsizlik maaşı hesaplama 2020: İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2020 yılında ne kadar olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken asgari ücretin zamlanması ile vatandaşlara maddi destek sağlayan bu ücretlerin de artması bekleniyordu. Ayrıca bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerek ektedir. Peki, , ne kadar? Kimler faydalanabilir? ve tüm detaylar haberimizde…

2020 İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Vatandaşların çalışmadığı süre içerisinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için aldıkları bu maddi destek ile ilgili tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilir gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşsizlik maaşı hesaplama 2020: İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN