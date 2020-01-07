2020'de yeni sistemler envanterde

Basın mensupları ile 2019 yılı değerlendirmesi için bir araya gelen Demir, S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermesinin mümkün olmayacağını dile getirdi. Demir, Akıncı TİHA'ların bu yıl sonunda teslim edileceğini söyledi.

ATMACA TİHA 2020'DE TESLİM

Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceklerini, Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacaklarını belirten Demir, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacaklarını dile getirdi. Demir, deniz platformları alanında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 2020 sonunda teslim edileceğini ifade etti.

ÜRETİMİ DURDURSAYDIK PROJE ZOR DURUMDA KALABİLİRDİ

Demir, F-35 programındaki son duruma ilişkin değerlendirme yaparak şunları ifade etti:

" 'Ben yaptım oldu' diye bir yaklaşım var. Programla ilgili bütün yükümlülüklerini yerine getiren bir ortağız. Biz firmalarımıza üretimi durdurmalarını söylemiş olsaydık programın tümü çok zor durumda kalabilirdi. Martta üretimi durdurma kendi kararlarıdır. Bunun da yine bizim açımızdan belirli hukuki sonuçlarının olacağını düşünüyoruz. Bir müttefik olarak ABD'nin tavrını anlamakta zorlanıyoruz. Bu konuda tek taraflı adım atılamayacağını iddia ediyoruz. Bu konudaki hukuki haklarımızın da saklı olduğunu ve adımları atacağımızı belirtiyoruz.

DİĞER ORTAKLA DEVAM

EUROSAM SAMP-T Sistemi konusunda Fransa'nın son zamanlardaki tavrının projeyi olumsuz yönde etkilediğini açıklayan Demir, İtalya devletini hedef göstererek bölgedeki diğer ortakla devam edilebileceğini açıkladı. Demir, "SAMP-T somut bir anlaşma imzaladık, sonra somut bir çalışma başlayacaktı. 3 ülkenin de ihtiyacını karşılayacak biçimde. Uzun vadeli ortak bir çalışma başlayacaktı. Fransa'nın son zamanlarda açıkladığı bazı tavırlar var. Bunlar projeyi etkiledi. Bu tavırlar devam ederse diğer ortakla devam edebiliriz. Fransa'nın şu andaki olumsuz tavrı bir adım daha ileri gitmemizi zora sokuyor" dedi.

PAKİSTAN, ATAK İÇİN 1 YIL EK SÜRE VERDİ

Atak helikopterinin Pakistan'a satışında ihraç lisansı başvurusuna ilişkin işlemlerin devam ettiğini belirten Demir, Pakistan'ın 1 yıl ek süre vermeye razı olduğunu kaydederek, "Beklemedeyiz. Alternatif motor sistemleri için öncelikle yerli motor geliştirme işlemleri süreci devam ediyor. Biz daha çok bunun yerli motorla karşılanabileceği iddiasıyla çalışmaları hızla devam ettiriyoruz. TUSAŞ da bir yandan ara çözüm için belirli temaslarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

T0 BAŞLATILAMADI

Demir, Altay tankının güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığını ve bu nedenle üretim başlangıcı olarak tabir edilen "T0" süresinin başlatılamadığına değinerek, "Motor, yani genel anlamda güç paketinde alternatif aramalar sürüyor. Bu konunun çok yakında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

İHA'DA MARKA TÜRKİYE

Özellikleri geliştirilmiş Kamikaze Mini İnsansız Hava Aracı (İHA) Kargu-2'lerin ve Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı İHA Alpagu'nun teslimatlarına geçilecek. Geliştirilmiş mini İHA'nın teslimatlarına başlanacak.Kargo İHA'nın sözleşmesi imzalanacak, tasarım ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Temel Eğitim Helikopteri Projesi kapsamında sözleşme imzalanacak.

DENİZLERE MİLLİ PLATFORMLAR

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un teslimatı gerçekleştirilecek.İki adet acil müdahale dalış eğitim botu teslim edilecek.Yeni SAT botunun ikincisi kullanıma sunulacak. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında geminin detay tasarım aşaması tamamlanacak. Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu (PREVEZE YÖM) Projesi ön tasarım aşaması sonuçlandırılacak.

YERLİ SAVUNMA ATAĞI

İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesi uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra envantere girecek.Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O'nun harp başlıklı tam atım füze atışlı testleri yapılacak.Korkut alçak irtifa hava savunma sistemlerinin teslimatlarına devam edilecek.Portatif Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında, harp başlıklı güdümlü test füzesi atışlı testleri gerçekleştirilecek.HGK, KGK, LGK ve Teber güdüm kitleri; SOM-A, UMTAS, L-UMTAS, OMTAS füzeleri, MAM mühimmatları ve DSH roketlerinin teslimatlarına devam edilecek.