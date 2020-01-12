El ele başardık

VLADİMİR

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, Türkiye ve Avrupa'ya yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak, 15 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emekharcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdekienerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projesayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyarmetreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemizeulaşacaktır.Geride bıraktığımız 33 senede Rusya Federasyonu'ndan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık.Bu tablo ülkelerimizin karşılıklı çıkarına dayalı, kazan-kazan temelli işbirliğinin en güzel örneğidir. Enerji alanındaki işbirliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır. Türkiye ve Rusya olarak bu işbirliğinin zemini üzerinde yeni projelere, yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.TürkAkım Projesi'nin ülkemiz ve bu haktan faydalanacak tüm dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olanlara şükranlarımı sunuyorum.TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın tamamlanması, genel anlamdaAvrupa kıtası için önemli bir gelişmedir. Bu büyük çaplı ortakprojenin hayata geçirilmesi, TürkAkım'ın Karadeniz'in dibindenbaşarılı bir şekilde döşenmesi, Rus-Türk stratejik ortaklığınınkayda değer ve somut meyveler getirdiğinin göstergesidir. Rusya veTürkiye arasındaki işbirliği adım adım bütün alanlarda gelişiyor.TürkAkım ile Rus doğalgazı Türkiye'ye yeni bir güzergahtan aktarılacak. Rus doğalgazının TürkAkım ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisine ve Karadeniz bölgesine değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenliğini sağlayacak.Türk makamlarına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir siyasi irade gösterdiniz, ülkenizin ulusal çıkarlarına uygun bir projeye el attınız. Eminim Rusya ve Türkiye gelecekte birçok projeyi hayata geçirecek. Hem enerji alanında hem de başka alanlarda hep beraber en iddialı projeleri gerçekleştirebileceğiz.Bu da her iki devlet ve millet için hayırlı olacaktır.