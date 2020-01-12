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Padişahların vazgeçilmezi! Kilosu 120 TL...

Padişahların vazgeçilmezi , Kırıkkale’deki balıkçı tezgahlarında kilogramı 120 liradan satılıyor. Rusya ve Gürcistan’dan geri dönen hamsi ise balıkçıların yüzünü güldürdü.Kırıkkale’de 35 yıldır balıkçılık yapan Tamer Çelik, tezgahın en pahalı ürününün lüfer olduğunu ve kilogramı 120 liradan satıldığını söyledi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.1.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 11:58
Padişahların vazgeçilmezi! Kilosu 120 TL...

"LÜFER BALIĞI AZ ÇIKAR 450-500 GRAM AĞIRLIĞINDA"

Padişahların en çok tükettiği balık türünün lüfer olduğuna değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Şu an tezgahın en pahalı ürünü balığıdır. Lüfer balığı az çıkar 450-500 gram ağırlığında gelir. 120 liradır kilosu. Ama diğer balıklarda 15 lira, 20 lira, 25 lira, 40 lira, 50 lira arasında değişir. Tezgahın en pahalı balığı lüfer balığıdır."

"BOĞAZIN İNCİSİDİR LÜFER BALIĞI"

Çelik, "Denizin kraliçesidir lüfer balığı. İstanbul tarafından çıkar boğaz balığıdır. Boğazın incisidir lüfer balığı. Padişahların en çok sevdiği balık lüfer balığıdır. Bu lüfer balığı kendine has çok güzel bir balıktır. Kemiği kılçığı olmaz. Izgarası çok lezzetli olur. Boğazın incisidir o. Padişahlar da yer her vatandaşı da yerdi. Herkesin bütçesine uygun değil. Az çıktığından dolayı talep çok olsa da nadir satılan balıktır. Çünkü az çıkıyor" dedi.

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Padişahların vazgeçilmezi! Kilosu 120 TL...
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