TürkAkım: Yeni Bir Başarı Hikayesi

Avrupa'ya güneyden doğalgaz iletim güzergahının oluşturulması için bundan neredeyse on yıl önce çıktığımız yolu nihayet tamamladık. TürkAkım'ın yapımına ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma'nın Ekim 2016'da imzalanmasının ardından, bu dev projenin hayata geçirilmesi sadece üç yılımızı aldı.TürkAkım Projesi, Rusya, Türkiye ve Karadeniz olmak üzere üç ayrı etapta eşzamanlı olarak yürütüldü. Başlangıç noktası olan Anapa'daki Russkaya Kompresör İstasyonu, doğalgazı TürkAkım'ı oluşturan iki deniz hattında 930 kilometre boyunca iletmek için gerekli basıncı sağlıyor. Rus doğalgazı, Türkiye kıyısında Kıyıköy beldesinin 2 kilometre kuzeyinde bulunan Alım Terminaline ulaşıyor.Karadeniz'in iki kıyısında bulunan kara bölümlerinin inşaatı, ikişer yıl sürdü. Denizdeki boru döşeme çalışmaları ise toplam 18 ay içinde tamamlandı. TürkAkım'ın Karadeniz'deki inşaatını, dünyanın en büyük inşaat gemisi gerçekleştirdi. Gemi, bir günde 6 kilometreden fazla boru döşeyerek deniz boru hatlarının inşaatında bir dünya rekoruna imza attı. Derinliğin yer yer iki kilometreyi aştığı göz önünde bulundurulduğunda, bu gerçekten takdire şayan bir başarı.Türkiye'ye gelecek doğalgaz, Gazprom'un yeni üretim merkezi olan Yamal Yarımadası da dâhil olmak üzere, Sibirya'nın batısındaki sahalarda üretiliyor. Şirketimizin halen yıllık 500 milyar metreküp civarındaki doğalgaz üretimi, bölgenin ve dünyanın en güvenilir tedarikçisi olarak vazgeçilmezliğimizi kanıtlıyor.Mavi Akım, Kuzey Akım ve Sibirya'nın Gücü projeleriyle birlikte TürkAkım, dünyanın en önemli piyasalarına enerji tedarik kapasitemizi çok büyük ölçüde artırdı. Gazprom'un üretim kapasitesi, Türkiye'nin ve Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin doğalgaz ihtiyacını nesiller boyunca karşılamaya yetecek. Halihazırda birçok Avrupa ülkesi, TürkAkım üzerinden iletilecek doğalgazı alabilmek için ulusal iletim kapasitelerinin genişletilmesine çalışıyor.TürkAkım, Rusya'nın ticaret ortaklarının enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek dev projeleri gerçekleştirme kapasitesinin teyidi oldu. Bu proje, Türkiye'nin enerji güvenliğini pekiştirmekle kalmayıp jeostratejik önemini de arttıracak. TürkAkım'ın hem Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğimizin hem de ülkelerimiz arasında nesillerce sürecek dostluğun temelini oluşturacağına inanıyoruz.

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