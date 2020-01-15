T70 helikopterleri için ilk teslimat

- Türk Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında üretilen dinamik komponentler ve iniş takımlarının ilk teslimatı yapıldı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: - "İrili ufaklı ambargo kararlarının hepsinin ama hepsinin bu milletin, özellikle bizlerin, savunma sanayisi çalışanlarının, aşkını, şevkini, iradesini, azmini daha çok artıracağını bütün dünyaya ilan etmek istiyorum" - "F35 Programı'ndan elde edilen kabiliyetlerin savunma sanayimize önemli katkılar yaptığını, yapacağını, Milli Muharip Uçak Projemizde, havacılığın diğer alanlarında ve diğer savunma sanayisi projelerinde yolumuzu açacağını belirtmek isterim"

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Genel Maksat Helikopter Programı (T70) kapsamında Alp Havacılık tarafından üretilen dinamik komponentler ve iniş takımları, ana yüklenici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edilmeye başlandı.

T70 Dinamik Komponentleri ve İniş Takımları İlk Teslim Töreni, Alp Havacılık tesislerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında 6 ayrı kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda 2 farklı konfigürasyonda 109 genel maksat helikopterinin üretilmesini planladıklarını söyledi. Demir, "109 rakamının artması muhtemel, bu konuda bazı çalışmalarımız var." dedi.

Demir, program kapsamında Türk savunma sanayisi açısından önemli pek çok ilkin yaşandığına işaret ederek, "Projede uyguladığımız politikalar neticesinde yerlilik oranımız yüzde 63'e erişmiş bulunmakta. Bu kapsamda kokpit, kabin, paller TUSAŞ, aviyonik suit ASELSAN, motor TEI, iniş takımı ve dişliler Alp Havacılık tarafından üretilmekte. Alp Havacılık bir lig atlama aşamasına gelmiş bulunmakta. Parça üreten bir şirketten sistem yapan, entegre eden bir boyuta gelmek üzere." diye konuştu.

Büyük savunma şirketlerinden "çınar olurken, nice fidanları büyütmelerini" istediklerini belirten Demir, Alp Havacılık'tan da bu yönde çalışmalar beklediklerini vurguladı.

Demir, Eskişehir'in havacılıkta önemli bir merkez olduğunu, bu önemin daha da artacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ülkemize ilişkin uygulanan bazı kısıtlamalar, F35 projesinde olduğu gibi bazı durdurmalar vesaire, bize bir müddet 'acaba ne oluyoruz?' dedirtebilir ama asla ve kat'a önümüzü kesmez, bizi daha hızlandırır. İrili ufaklı ambargo kararlarının hepsinin ama hepsinin bu milletin, özellikle bizlerin, savunma sanayisi çalışanlarının aşkını, şevkini, iradesini, azmini daha çok artıracağını bütün dünyaya ilan etmek istiyorum."

Demir, helikopter platformlarında artık yeni bir aşamaya geçildiğine dikkati çekerek, yerli ve milli helikopter Gökbey'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini, helikopterde, aktarma sistemleri, dişliler, iniş takımları alanında önemli bir yetkinlik oluştuğunu söyledi. Demir, ana yükleniciden bu yetkinliğin en optimum ölçüde kullanılmasını, Gökbey ve gelecek helikopter sistemlerinde aynı şeklide iş birliği yapılmasını beklediklerini ifade etti.

F35 Programı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Demir, "F35 Programı'ndaki üretim payımızın şimdilik durdurulması ki bu konuda üretime devam ettiğimizi, edeceğimizi, fırsat verilirse bu programda kalacağımızı sürekli söylüyoruz. Buradan elde edilen kabiliyetlerin de savunma sanayimize önemli katkılar yaptığını, yapacağını, Milli Muharip Uçak Projemizde, havacılığın diğer alanlarında ve diğer savunma sanayisi projelerinde yolumuzu açacağını belirtmek isterim." dedi.

- "İstediğimiz yere ulaştık"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, teslim aldıkları ve alacakları ürünlerin şirketin ürettiği hava platformları için çok önemli olduğunu söyledi. Borat, Alp Havacılık gibi firmaların sayısının artmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata, şirket olarak olmak istedikleri yere bugün itibarıyla ulaştıklarını, detay parçasından son testine kadar sistem üretimi yapan bir şirket haline geldiklerini ifade etti.

Alp Havacılık'ın iniş takımı, dişli kutusu, sistem üretim kabiliyetlerini kazandığını vurgulayan Alpata, bunu SSB ve devletin destek ve yönlendirmesiyle, Endüstri 4.0'ın ilk örneklerini gerçekleştirerek başardıklarını belirtti. Alpata, "İlk teslimini yaptığımız bu ürünler rahmetli babama verdiğim son sözümdür." diye konuştu.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da teslim edilen ürünlerin Eskişehir ve Türk savunma sanayisi için çok önemli olduğunu söyledi. 2,5 milyar doları aşan ihracatıyla Eskişehir'in ülkenin önemli sanayi kentleri arasında bulunduğuna işaret eden Çakacak, Alp Havacılık gibi tesislerle bu rakamın çok daha yukarıya çıkacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Tuncer Alpata ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ilk ürün teslim tutanağını İsmail Demir'in şahitliğinde imzaladı.