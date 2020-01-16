İş dünyasına rahat nefes aldıracağız

Kur saldırısının ardından yenilikçi finansman paketleri, faiz indirimleri ve yapılandırmalarla, kendi bilançolarını değil, ülkenin bilançosunu öncelik olarak belirleyen kamu bankaları, 2020'de de bu stratejiyi sürdürecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamalarının, bu yıl da firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.Türkiye'nin, mali altyapısını güçlendiren düzenlemeler ve yapısal tedbirlerle, ekonomisini dışsal etkilere karşı daha dirençli hale getirdiğine dikkat çeken Arslan, kamu bankalarının yurt geneline yaygın teşkilatları ve sektörde deneyimli uzman kadrolarıyla Türk bankacılık sisteminin lokomotifi olduğunu vurguladı. 2019'da milli sorumluluk duygusuyla öncülük ettikleri ve yatırımcıları katma değeri yüksek üretime teşvik eden yenilikçi paketlerin büyük ilgi gördüğünü anlatan Arslan, "İşletmeler piyasa risklerinden en az etkilenecekleri ürünün Türk Lirası cinsinden krediler olduğunun bilinciyle yeni ürünlerimize yoğun talep gösterdi. 2019'un dokuz ayında toplam nakdi kredilerimiz yüzde 17.5 artarken, TL kredilerimizdeki artış yüzde 25.3 oldu. Güçlü performans gösterdiğimiz İVME Finansman Paketi, İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi, Kampanyalı Konut Kredisi, Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, TLREF'e Endeksli Kredi ve Yerli Üretim Taşıt Kredisi gibi yenilikçi ürünlerimizde kredi kullandırımımız 32.1 milyar TL'ye ulaştı" dedi. Arslan, Türk Lirası'nı destekleyen yeni ürünlere ağırlık verdikleri bu dönemde özellikle İVME Finansman Paketi, Ekonomi Değer Kredisi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi gibi yenilikçi paketlerin gördüğü talebin, yurt içindeki iyimser havayı artırdığına dikkat çekti. "Kamu bankalarının iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamaları, 2020'de de firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacaktır" diyen Arslan, sektörün, kamu bankaları öncülüğünde bu hedeflere hizmet etmek üzere; başta nakdi krediler olmak üzere her alanda büyümeye devam edeceğini, İstihdam ve verimlilik odaklı projelere yine öncelik vereceklerini söyledi.

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