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ne kadar? 2020 nasıl ve nereden yapılıyor? Nereden başvurulur?

Yeni yılın ilk günlerinde vatandaşlar asgari ücrete göre hesaplanan bazı ödeneklerin yeni tutarlarını merak ediyor. 2020 ne kadar oldu sorusu da vatandaşların internet üzerinden en çok sorguladığı konuların arasında yerini alıyor. Kişilerin çalışmadıkları dönemlerde devlet tarafından verilen bu ödenek sayesinde vatandaşların hayati ihtiyaçlarını bir dönem karşılayabilmesi adına maddi destek olunuyor. Peki, ? 2020 yılında asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:00
İşsizlik maaşı ne kadar? 2020 İşsizlik maaşı hesaplama nasıl ve nereden yapılıyor? Nereden başvurulur?

2020 yılında ne kadar olduğu vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Kişilere belirli bir süreliğine çalışmadıkları zamanlarda verilen bu ödenek ile binlerce kişi hayati ihtiyaçlarını karşılamak adına maddi destek almış oluyor. Her yıl belirlenen asgari ücret ile bunun gibi vatandaşlara verilen birçok ücret de artış sağlamış oluyor. Peki, ? 2020 İşsizlik maaşı zammı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

İşte detaylar...

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İşsizlik maaşı ne kadar? 2020 İşsizlik maaşı hesaplama nasıl ve nereden yapılıyor? Nereden başvurulur?
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