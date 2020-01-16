İşsizlik maaşı ne kadar? 2020 İşsizlik maaşı hesaplama nasıl ve nereden yapılıyor? Nereden başvurulur?

İşsizlik maaşı 2020 yılında ne kadar olduğu vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Kişilere belirli bir süreliğine çalışmadıkları zamanlarda verilen bu ödenek ile binlerce kişi hayati ihtiyaçlarını karşılamak adına maddi destek almış oluyor. Her yıl belirlenen asgari ücret ile bunun gibi vatandaşlara verilen birçok ücret de artış sağlamış oluyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar? 2020 İşsizlik maaşı zammı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

İşte detaylar...