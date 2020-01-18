Kanal İstanbul’un ÇED raporu onaylandı

Türkiye'nin tarihi projelerinden biri konumundaki Kanal İstanbul'da önemli bir aşama daha geçildi. İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna onay vererek dev projenin hayata geçmesinin yolunu açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED sürecinde itirazları değerlendirdiklerini ve raporu bugün (dün) itibarıyla onayladıklarını bildirdi."ÇED sürecinde, değerlendirmelerinizi yaptık, itirazlarımızı değerlendirdik ve raporumuzu onaylamış durumdayız" diyen Kurum, süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "1/100.000 ölçekli planımız askıya çıktı, 5.000 ve 1.000 ölçekli uygulama imar planlarının da hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onları da 4-5 ay içerisinde tamamlayarak uygulamaya geçireceğiz." Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kanal İstanbul Projesi'ni yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum "Yani 'onlar öyle istedi', 'burası böyle', 'şurası şöyle oldu' diye bu projeden vazgeçecek durumda değiliz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz her projede halkımızla beraber hareket ettik yine halkımızla beraber hareket edecek ve İstanbul'umuzun, 82 milyonun geleceğini ilgilendiren bu projede de kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Kanal İstanbul'da da arsa rantına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı: "Böyle bir durum olması halinde de olaya el koyacağımızı buradan net bir şekilde ifade etmek isterim."KANAL İstanbul'un Boğaz'ın özgürlük projesi olduğunu söyleyen Kurum, "İstanbul'umuzun medeniyet projelerinden biridir. Proje içerisinde de hem akıllı şehir uygulamalarını gerçekleştireceğiz hem de kanalın iki yakasında 500 bin nüfusunu aşmayacak, yatay şehirleşme örneği gösterecek, örnek bir şehircilik modelini uygulayacağız" dedi.

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