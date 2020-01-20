Galataport’ta mağazaların % 70’ı kıralandı

Halkın 200 yıldır ayak basmadığı Karaköy'ün Boğaz'a bakan kıyısını dev bir alışveriş ve eğlence alanı haline getirmek için 2013'te ihalesi Doğuş Holding tarafından alınan ardından Bilgili Holding'in de ortak olduğu Galataport projesinde yer alan mağazaların yüzde 70'i kiralandı. 52 bin metrekare alana inşa edilen alışveriş mahallesi içinde bütün gelir gruplarına uygun marka karması yapıldı. Detayları Galataport Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak SABAH'a anlattı. Projede mağazalar için ölü alan olmadığını ve metrekare fiyatlarında İstinyepark ve Zorlu'nun benchmark olabileceğini belirten Kaymak, kamudan döviz bazlı ihale ile alındığı için tıpkı havalimanında olduğu gibi Galataport'ta da bir istisna olduğunu, kiraların euro bazlı tahsil edileceğini söyledi.



PROJE CAZIBE MERKEZI OLACAK

250 mağazanın olacağı alışveriş alanının yüzde 35'i yeme içmeye ayrıldı. Bu da 55-60 restoran anlamına geliyor. Doğuş Grubu'nun eğlence markası Dream bünyesinde yer alan markaların yanı sıra tüm gelir gruplarına hitap eden cafe ve restoranların da olacağı projede gece belli bir saatten sonra eğlenmeye devam etmek isteyenler için de mekanlar olacak. Projede Karaköy esnafından da 4-5 mağazaya yer vereceklerini dile getiren Kaymak, "Karaköy'e organize perakendeyi getiriyoruz" dedi. İstanbul'un kültür sanat lokasyonu haline gelen Karaköy'ün bu yapısına uygun olarak projede İstanbul Modern ve İstanbul Resim Heykel Müzesi'ne de yer verdiklerini ifade eden Kaymak, "İki müze hem turist hem lokal ziyaretçi açısından başka bir cazibe merkezi olacak. Bu iki müze arasındaki Bebek parkı büyüklüğünde rekreasyon alanında da kültür sanat ve eğlence aktiviteleri yapacağız" dedi.



PAKET POSTANESİ IKON OLACAK

Mağazaların Galataport'a özel koleksiyonlar da hazırlayacağının altını çizen Kaymak, proje içinde yer alan iki katlı Paket Postası yapısını da Kapalıçarşı'dan esinlenerek dizayn ettiklerini bu alanda prestijli markalarla önemli zanaatkârların dükkânlarının olacağını söyledi. Kaymak, "İstanbul'da imza bina olacak. Kendi başına bir hikayesi olduğu için projeyi sırtlayan alanlardan biri. İçinde 70 üzeri mağaza olacak" dedi. Yılda 7 milyon turist hedeflediklerini dile getiren Kaymak, "Bunun da 1.5 milyonu kişi başı 2 bin euro harcayan kurvaziyer turisti olacak" diye konuştu. Projenin AVM ve ofis kiralamalarını gerçekleştiren JLL'in CEO'su Tarkan Ander ise mağazaların yüzde 70'inin kiralandığını mayısta tam dolulukla açılacaklarını söyledi. Ander projede 43 bin metrekarelik ofis alanı da olduğunu belirterek, "İstanbul'da denize bu kadar yakın olan bir ofis alanı bulmak neredeyse imkansız, dolayısıyla çok değerli" dedi.