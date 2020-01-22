Davos’ta barış rüzgârları

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başladı.Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları temalı zirveye ticaret savaşları ve çevre damga vuruyor.Zirvenin ilk gününde barış rüzgârları esti. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı konuşmada, Çin ile olan ilişkilerden memnun olduğunu belirterek, ticaret anlaşmasının ikinci bölümü için görüşmelerin çok yakında başlayacağını açıkladı. İklim aktivisti Greta Thunberg ilk günde bir oturumda konuşma yaptı.Zirvede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Avrasya İçin Yeni Vizyon-Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklar Toplantısı"na katıldı.