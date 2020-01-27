Çiçekçilerden 2 milyon orkideyle ‘Sevgililer Günü’ hazırlığı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en büyük orkide üreticilerinden Gardenkoala Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korhan Çiçek, Sevgililer Günü için çiçekçilerin hazırlıklarına başlandığını söyledi. Sevgililer Günü'nün Türkiye'de çiçeğin en çok tüketildiği gün olduğunu belirten Çiçek, "Kesme çiçekte birinci sırada gül gelirken, saksılı bitkide en fazla tüketim orkidede oluyor. Türkiye'nin yıllık orkide tüketimi yaklaşık 6 milyon adet. Bunun yaklaşık 2 milyonu Sevgililer Günü için hazırlanıyor." dedi. Çiçek, orkide alırken yapraklarının yeşil olmasına dikkat edilmesi gerektiğini, köklerinde çürüme ve kahverengilik olmamasının önem taşıdığını bildirdi.