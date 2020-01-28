AGİ hesaplama tablosu 2020: Evli, bekar ve eşi çalışmayanlar için 2020 AGİ ne kadar, kaç TL oldu?

1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2020 AGİ ve asgari ücret tutarlarında yapılan %15 oranındaki zammın ardından zamlı maaşların ne kadar yatacağı merak ediliyor. Yapılan zam ile birlikte ne kadar AGİ ödemesi alacağını merak eden vatandaşlar, net maaşlarını hesaplamak üzere araştırmalarını sürdürüyor. AGİ hesaplama tablosu bu kapsamda en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alırken AGİ asgari ücrete dahil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar…

AGİ 2020 NE KADAR?

2020 yılında her bir çalışan grubu için hesaplara yatacak AGİ tutarını ve AGİ dahil asgari ücret tutarını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

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