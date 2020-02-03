Alman havacılık yetkililerinden İstanbul Havalimanı ve duty free alanlarına övgü

Alman Havalimanları Birliği yetkilileri ve dünyanın lider duty free işletmecilerinden Gebr. Heinemann'ın temsilcileri, İstanbul Havalimanı ve Unifree Duty Free alanlarını ziyaret etti. Konuklar, çarpıcı buldukları havalimanı ve duty free alanlarından çok etkilendiklerini bildirdi.

Unifree Duty Free İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı bünyesinde dünyanın en büyük duty free alanlarından birini işleten şirket, Alman ortağı Gebr. Heinemann'ın temsilcileri ile Alman Havalimanları Birliği (ADV-Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughafen) yöneticilerini yeni havalimanında ağırladı.

Unifree Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher'in ev sahipliğinde yabancı konuklara, seyahat perakendesi sektörüne ilişkin detaylı bilgiler verildi ve İstanbul Havalimanı'ndaki perakende satış sahalarını kapsayan bir "sahne arkası" turu yaptırıldı.

Şenher, burada yaptığı açıklamada, 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesi sahip İstanbul Havalimanı'ndaki 56 bin metrekarelik duty free alanında bin markanın bulunduğu bilgisini verdi.

Şenher, "İstanbul Havalimanı pek çok 'en'leri bünyesinde barındırıyor ve yolculara yönelik seyahat perakendesine yepyeni bir tanım getiriyor. Geçen yıllarda ortaklarımızla yaptığımız iş birlikleri sayesinde yakaladığımız başarılarla büyük gurur duyuyoruz. ADV temsilcilerini ağırlamak ve deneyimlerimizi onlarla paylaşmak bizim için büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.

- İstanbul Havalimanı, 'perakende konsepti' için örnek proje

ADV Yönetici Direktörü Ralph Beisel ise İstanbul Havalimanı'nın mimarisinden ve yenilikçi işletim modelini kullanan perakende satış konseptinden derinden etkilendiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı yabancı yolcuların İstanbul'a sadece duty free alanlarındaki alışveriş deneyimini yaşamak için günübirlik gelip dönüyor olduğu gerçeği çok çarpıcı. Ancak tesisleri kendi gözlerinizle gördüğünüzde bunun hiç de şaşırtıcı olmadığını fark ediyorsunuz. Transfer merkezi özelliğine sahip büyük modern havalimanlarına doğrudan katkı sağlayabilecek ideal perakende konseptlerinin nasıl olması gerektiğine çok güzel bir örnek burası."

Almanya merkezli Gebr. Heinmann'ın Kurumsal İşler Direktörü Dr. Jennifer Cords ise, İstanbul Havalimanı'nın, bir araya gelmek için mükemmel bir lokasyon olduğunun altını çizdi.

Cords, "Uluslararası transfer merkezi özelliğindeki havalimanı her gün dünyanın dört bir yanından insanları ve markaları bir araya getiriyor. Unifree'nin sınırlar ötesi konukseverliği ve yabancı bir havalimanları birliğini ağırlamakta gösterdikleri açık görüşlülük, bunun göstergesi. Hepimizin ortak bir hedefi var; global duty free pazarını koruma ve büyütme ortak amacına yönelik olarak deneyim ve uzmanlıklarımızı paylaşmak." ifadelerini kullandı.