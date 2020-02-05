Alp Dağları’nda tünel yapacak

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İnşaat, Avusturya ile Slovenya'yı birbirine bağlayan karayolu tüneli ihalesini kazandı. Akdeniz'den başlayarak Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan, 8 ülkenin ulaşımını etkileyen karayolu hattı, Alp Dağları'na yapılacak Karavanke Tüneli ile sorunsuz işleyecek. Yaklaşık 3 yıl süren ihale süreci, geçtiğimiz hafta atılan imzalarla sonuçlandı. Slovenya Lübliyana'da düzenlenen imza töreninde Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Karavanke Tüneli'nin işletmecisi DARS CEO'su Tomaz Vidiç hazır bulundu.Cengiz İnşaat Yurtdışı Projeler Koordinatörü Utku Gök, sınırın iki ucunda inşaatın olacağını ve sınırda tünelin birleşeceğini belirterek, "İşi 5 yılda bitirmemiz gerekiyor ama biz önceden teslim edeceğiz. Bu operasyonu 250 kişilik bir ekiple yürüteceğiz. Bunların yaklaşık 150'si Türk olacak" dedi. Teknik olarak bölgenin çok zor şartlara sahip olduğunu anlatan Gök, "Alp Dağları'nın dibinde. İklim şartlarından dolayı 4 ay dışarıda çalışamıyorsunuz. Etrafta kayak merkezleri var. Zeminden ise hem metan gazı hem de su kaynağı çıkıyor. Kazı çalışmalarında maden tekniği uygulanacak. Su kaynağı ise saptanacak ve çelik borularla 15 bin nüfuslu Jesenice'ye içme suyu olarak taşınacak. Tünel iki katlı olacak. İlk katı araç trafiği için kullanılacak. İkinci kat ise havalandırma olacak" diye konuştu.KARAVANKE Tüneli'nin ulaşım açısından önemine değinen Gök, şu an trafikte yoğunluk olduğunu söyledi. Gök, şöyle konuştu: "Tünel ilk 2008'de tamamlandı ve tek tüp olarak inşa edildi. Şu an tek tüp içinde iki şeritli bir yol var. Biz yanına bir tüp daha yapacağız ve böylece 4 şeride çıkış yapılacak. Trafik sıkışıklığı da çözülecek."