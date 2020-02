Bakan Pekcan'dan flaş Gümrük Birliği Anlaşması açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Odası (İTB) işbirliğiyle düzenlenen Üye Ödüllendirme Töreni'ne katıldı. Törende ayrıca, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iş dünyasının temsilcileri de bulundu. Üç odanın işbirliği ile düzenlenen törende, her kurum kendi kriterleri doğrultusunda üyelerini ödüllendirdi. Bu kriterler arasında; ticari kazanç sıralamasına göre vergi rekortmenleri, ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler, en yüksek yatırım yapanlar, oda üyeliğinde 20 ve 50 yılı geçenler, en fazla tescil ücreti ödeyen firmalar, en fazla istihdam sağlayan kadın girişimciler gibi farklı kategoriler yer aldı. Bakan Pekcan ve Bakan Pakdemirli, ekonomik gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



"HER İKİ TARAFIN DA MENFAATİNE"



Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Pekcan, "Avrupa Birliği ile aralık ayında görüşme gerçekleştirdik. Gümrük Birliği Anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında, hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDEKİ SENEDEN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya ve bölgedeki ekonomik gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:



"Ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri, siyasi karışıklıklar, iç çatışmalar, protestolar, dünyada belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönem. 2019'da kasım ayı birinci çeyreğinde belirsizlik endeksi yayınlandı. Belirsizlik endeksi birinci çeyrekte yüzde 5 iken 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 99.7'ye çıktı. Küresel ekonomi büyümesi 2020 için 3.9 öngörülürken, 2.9 gerçekleşti. Küresel ticaret hacminin artışı yüzde 4 iken yüzde 1.2 olarak gerçekleşti. Bu büyüme rakamları son 18 yılın en düşük rakamları. Önümüzdeki seneden beklentimiz yüksek."



"2020'YE DAHA İNANÇLI, DAHA GÜÇLÜ GİRİYORUZ"



Küresel korumacılık önlemlerinin 2016-2017 döneminde dünyadaki ticaret hacminin 79 milyar dolarını kapsadığını belirten Bakan Pekcan, "2018-2019 döneminde korumacılık önlemlerine tabii küresel ticaretin hacmi, 747 milyar dolar. Yaklaşık 2 senede 10 katından fazla bir artış var. bizim korumacılık önlemlerine tabii olan ihracatımız, 2018'de 7.2 milyar dolar, 2019'da da 10.8 milyar dolar. Biz dünyadaki bu koşullara rağmen sizlerle beraber bu büyük rakamlarımıza ulaştık çok şükür. İhracat artış sıralamamız dünyada 7. sırada. Allah'ın izniyle ocak ayında da yüzde 6.1 artış ile ihracatımızı 14 milyar 765 milyon dolar seviyesinde. Bugüne kadar en yüksek ocak rakamı gerçekleşti. İthalatımızda yüzde 9.1 yavaşlama oldu 2019'da. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9. Son 62 yılın en yüksek karşılama oranı. Dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor. Biz 2020'ye daha inançlı, daha güçlü giriyoruz. Bundan sonra da hep beraber daha güzel işler yapacağız" dedi.

