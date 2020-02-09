Vali Hasan Basri Güzeloğlu: Terör bitti ekonomi yüzde 50 büyüdü

Bir dönem adı, kazılan hendekler ve yoğun terör olaylarıyla anılan Diyarbakır, aradan geçen dört yılda yaralarını hızla sararak ayağa kalktı. Diyarbakır'ın artık bir terör şehri değil, huzur adası olduğunu söyleyen Diyarbakır Valisi ve altı aydır da şehrin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Vekilliği görevini yürüten Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır değişirse Türkiye değişir" düşüncesiyle şehri ekonomik olarak da kalkındırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Şehirde yıllardır devam eden terörün izlerini sildiklerini söyleyen Vali Güzeloğlu, "Toplumsal huzuru sağladık, sıra ekonomik kalkınmada. Vatandaşlarımızın iş talebi var. 2 yıl içinde 25 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırımlarımız sürüyor" dedi. Her koltuğunda bir Diyarbakır karpuzu taşıdığını söyleyen Vali Güzeloğlu ile şehrin ekonomisinde yaşanan gelişmeleri konuştuk.

Diyarbakır yakın zamana kadar terör olaylarıyla anılan bir kentti. Bugün ise cıvıl cıvıl. Neler değişti Diyarbakır'da? Hükümetimizin kararlı adımları sayesinde, kırsal alanda bile vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşıyor. Maalesef terör yıllarca şehre büyük acılar yaşattı. Artık sokaklarda başka bir hava var, insanlar geleceğe güvenle bakıyor. Yani burası "diyarı huzur" oldu dilebiliriz.



YATIRIMCI AKIN EDİYOR

Bu huzur ekonomiye nasıl yansıdı? Terör sonrasında Diyarbakır ekonomisi büyük bir sıçrama yaptı. Terör nedeniyle yatırım alamayan bir şehirken, bugün adeta yatırımcı akınına uğruyoruz. Bugün Diyarbakır bölgenin merkezidir. Burayı ticaretin yanı sıra uluslararası ihracat merkezi olarak düşünmemiz lazım.

Karşılığını almaya başladınız mı? 2015-2018 arasında il ekonomisi yüzde 48.4 büyüdü. 2019'da ilimizde toplam 121 yatırım teşvik belgesi alındı. Bu belgelere dayalı sabit yatırım tutarı bir önceki yıla göre yüzde 53.5 artışla, 1 milyar 552 milyon TL oldu. Yaratılan istihdam ise 10 bin 267'ye çıktı. Hedefimiz büyüklük olarak 22. sırada olan Diyarbakır ekonomisini ilk 10'a sokmak. Cumhurbaşkanımızın özel ilgisiyle bu hedefe yönelik yatırımlarımız devam ediyor.

Diyarbakır sanayisi büyük kan kaybetti. Yeni dönemde durum değişti mi? Diyarbakır 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) şu anda yüzde 99 dolulukla çalışıyor. Talebe yetişemiyoruz. 294 hektarlık bir alana yeni bir OSB kurduk. Yüksek bir talep alıyoruz. OSB, 11 bin kişiye istihdam yaratacak.

Söylediğiniz hedeflere ulaşmak için başka hangi projeleri hayata geçireceksiniz? Türkiye'nin en büyük lojistik merkezi projemizin 229 hektarlık bir alanda kuruluş işlemlerini tamamlıyoruz. Havalimanında büyük bir kargo terminali yapacağız. Devamında da Ortadoğu'ya da yönelik bir fuar merkezi yapacağız. Uluslararası lojistik zincirleri ve yerli firmalardan çok yüksek bir talep alıyoruz. Bu yıl 6'ncı ayın sonunda yatırıma başlanacak. 5 bin 400 kişiye doğrudan, 12-13 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayacak yatırımı kısa sürede tamamlayacağız.

Tarımda planlarınız neler? Burası dünyada tarımın ilk yapıldığı kentlerden biri. Kırmızı mercimek, buğday, kütlü pamuk, karpuzda, yaş ipek kozasında üretimde Diyarbakır üretimde ilk sıralarda yer alıyor. Hayvancılıkta da durum aynı. Sadece üreten değil işleyen ve markaya dönüştüren bir merkez olmak için yol haritamız hazır.

Tekstil yatırımlarında da bir artış var. Evet, öyle... Bu amaçla Tekstil İhtisas OSB'si kuruyoruz. OSB bünyesindeki 105 parselin 95'ine net talep geldi. 850 milyon TL'lik yatırım taahhüdü verdiler. OSB'nin ilk etabı 6'ncı ay itibariyle hizmete giriyor.



SİLVAN BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

HALEN Diyarbakır için en büyük yatırımının 8 baraj ve 23 sulama birimini içeren Silvan Projesi olduğunu söyleyen Vali Güzeloğlu, 235 bin hektarlık alanın suyla buluşacağını kaydetti. 300 bin kişiye iş imkanı sağlayacak projeyle yıllık gelirin 1.9 milyar TL artacağını söyleyen Güzeloğlu, "Barajların yüzde 80-90'ı bitti. 10.6 milyar TL'lik proje, Diyarbakır'ı dünya çapında bir üretim havzası haline getirecek. Yatırımın ilk fazı 2023'te bitiyor" şeklinde konuştu.



ZİNCİR OTELLER SIRAYA GİRDİ

TURİZM sektörünün de Diyarbakır ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Güzeloğlu, bu alanda da büyük bir atılım olduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu, "10 bin yıllık geçmişi olan Diyarbakır, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Şehrimizde şimdi otel yatırımları artıyor. Uluslararası zincirler bizden yatırım için yer istiyor. Sadece Zerzevan Kalesi'ni 2019'da 424 bin 205 kişi ziyaret etti" dedi.



SUR'U İHYA EDİYORUZ

DİYARBAKIR'DA terör saldırılarıyla ve hendek olaylarıyla gündeme gelen Sur'un imarının devam ettiğini söyleyen Vali Güzeloğlu, "Terörün imha etmek istediği Sur'u ihya etmek için büyük bir çalışma yürütülüyor. Şimdiye kadar 1.6 milyar liradan fazla harcama yapıldı. Yıkılan bütün evleri yeniden yapıyoruz. Tarihi ve kültürel varlıkları onarıyoruz. Sur, yeniden cıvıl cıvıl bir merkez konumuna geldi" diye konuştu.