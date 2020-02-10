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2020 ? İşsizlik maaşı işten çıktıktan ne kadar, kaç gün sonra yatar?

2020 yılının ilk ayları itibarıyla işsizlik maaşı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarda en çok araştırılan konu başlıkları arasında, 2020 , şartlar nelerdir, işten çıktıktan sonra kaç ay boyunca işsizlik maaşı alınır gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Son dönemde yapılan revizyonlar ile birlikte kimlerin işsizlik maaşı uygulamasından faydalanabileceği, istifa ve benzeri durumlarda işsizlik maaşı alınıp alınamayacağı gibi durumlarda düzenlemeye gidildi. Peki güncel 2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı işten çıktıktan ne kadar, kaç gün sonra yatar?

Giriş Tarihi: 10.2.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 11:35 ABONE OL
2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı işten çıktıktan ne kadar, kaç gün sonra yatar?

İş Kanunu kapsamında geçerli bir sebep gösterilmeden işten çıkarılan SGK kapsamındaki çalışanlar, en az 6, en fazla 10 aylık süre boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Bu haktan faydalanarak işsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar, 2020 sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde güncel işsizlik maaşı tutarlarının yanı sıra şartlar, süreler ve diğer detaylara yer verdik. İşte İŞKUR 2020 işsizlik maaşı ne kadar sorusunun yanıtı…

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşverenin inisiyatifi ile iş akdine son verilen işçinin işsiz kaldığı süre boyunca gelir kaybını bir ölçüde karşılayan geçici geçici maddi destek, işsizlik sigortası olarak adlandırılır. Sosyal devlet anlayışının bir ürünü olan söz konusu destek, aynı zamanda işsizlik ödeneği olarak da adlandırılır. 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu" kapsamında içeriği tanımlanıp şartları belirlenen işsizlik maaşı, sigorta kollarından birine bağlı bir şekilde çalışma hayatını sürdürenler için bir nevi güvence niteliği taşır.

İşsizlik maaşı, işveren tarafından işten çıkarılan kişilere, belirli süreler dahilinde ödenir. Her yıl çeşitli etkenler gözetilerek düzenlenen işsizlik maaşı tutarı, kişinin çalıştığı süre boyunca ödediği prim tutarına göre belirlenir.

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