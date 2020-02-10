“Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını önemsiyoruz”

150 ülkede 1,5 milyon üyesiyle iş dünyası profesyonelleri, girişimciler ve ilham kaynağı liderleri aynı çatı altında buluşturarak, kadın girişimciliğini ve liderliğini güçlendirmek için küresel geniş çaplı bağlantı fırsatı sunan 'Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu', (Women Economic Forum/ WEF) bu yıl Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da 6-8 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

"OTANTİK LİDERLİK"

DeFacto CFO'su Önder Şenol, yaptığı konuşmada otantik liderlik anlayışı ile ilgili "Öncelikle kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. Hissettiklerimiz ile söylediklerimiz veya yaptığımız şeyler arasında tutarlı bir davranış sergilemeli ve değerlerimizi temel alan seçimler yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Şenol sözlerine şöyle devam etti: "DeFacto liderlerin ahlaki ve etik niteliklerini doğrudan teşvik ederek, özgün davranmalarına imkân tanıyor. Dolayısıyla şirket kültürümüzün yapısı, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız ile yakından ilişkili. Son araştırmalar, otantik liderliğin kurumsal sosyal sorumluluk performanslarını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Çünkü faaliyetlerin ne derece özgün olduğu, çalışmaların vaat ettiği pozitif etkiyi ortaya koymakta önemli rol oynuyor. Liderin özgünlük hali azaldıkça, sosyal sorumluluğun kurum kültürüne pozitif etkisi de azalıyor. DeFacto'nun Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı tam olarak bu kültürden besleniyor."