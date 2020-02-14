Turkcell borcunu erken kapatıyor

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TURKCELL, 2015'te beş yabancı bankadan aldığı toplam 1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisini 23 Mart'ta, vadesinden altı ay önce kapatacağını açıkladı. Yabancı yatırımcılar ve kredi kuruluşlarından başarılı likidite ve risk yönetimi sayesinde yoğun ilgi gören Turkcell, beş yıl vadeli krediyi, 2018 Haziran'dan bu yana yılda iki defa eşit taksitler halinde ödüyordu. İlk dört taksiti ödenen kredinin, son iki ödemesi bulunuyordu. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Sağlam bilanço yapımız ve güçlü likidite pozisyonumuz sayesinde 330 milyon dolar bakiyesi kalan kredimizi vadesinden yaklaşık altı ay önce kapatıyoruz. Bu işlem sayesinde maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda borç vademizi uzatacağız" ifadelerini kullandı.