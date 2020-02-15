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Vestel'den perakendede yeni açılım

Vestel’in online alışverişi mağaza ortamına taşıdığı yeni nesil mağaza konsepti ’in ilki ’de açıldı. Dijital teşhir özelliğiyle öne çıkan Vestel Ekspres, müşteriye istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma ve aynı gün teslimat seçeneği gibi kolaylıklar sunuyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.2.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 13:32 ABONE OL
Vestel'den perakendede yeni açılım

Vestel, perakende sektöründe getirdiği yeniliklere bir ilki daha ekleyerek, yeni nesil mağaza konsepti olan 'Vestel Ekpres'i hayata geçirdi. Dijital teşhir uygulamasının hayata geçirildiği ve online alışveriş yapma imkânı sunan küçük metrekareli mağaza konsepti 'Vestel Ekspres'lerin ilki Kadıköy Sahrayıcedit'te açıldı. Tüketiciye yeni bir alışveriş deneyimi vadeden Vestel Ekspres konseptli mağazaların ikincisi Kızıltoprak'ta, üçüncüsü ise Suadiye'de açılacak.

Yapılan bilgilendirmede; hızla Türkiye'nin dört bir yanındaki işlek caddelere yayılması planlanan Vestel Ekspres konsepti, müşteriye istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma imkânı ve aynı gün teslimat seçeneğiyle zamandan tasarruf sağlıyor. Vestel Ekspres konsepti bir diğer deyişle online satın alma deneyimini fiziksel perakendeyle buluşturuyor. Vestel, Ekspres mağazalarında yeni nesil perakendeciliğe özel dijital uygulamalar geliştirip tüketici ile buluşturmayı planlıyor.

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Vestel'den perakendede yeni açılım
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