Devlet teşvik verdi iki fabrika kurdu

Türkiye'nin madencilik kaynaklarını değerlendirmek için verilen teşvikler işe yaradı. Maden zenginleştirme alanında verilen teşvikler nedeniyle Bursa'da başlayan iki fabrika yatırımıyla çinko ve kromun ihracat değeri 55 dolardan bin 50 dolara çıktı. Türkiye, madenleri daha çok topraktan çıktığı haliyle ihraç ediyor. Maden zenginleştirme tesislerinin az olması nedeniyle tonunu 20 dolara sattığı çinko gibi ürünleri, zenginleştirmeden sonra 2 bin dolara alıyor.Devletin özellikle maden alanında büyük tesisler kurulmasını teşvik etmesi de yatırımcıları cesaretlendirdi. Bunun somut örneğini ise Delta Star Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Habbab gösterdi. Habbab, Burdur ve Bursa'da iki fabrika için temel atıldığını, 30 milyon dolara mal olacak fabrikaların 300 kişiye iş imkânı sağlayacağını söyledi. Habbab, bu fabrikalardan önce işlenmemiş çinko ya da krom madeninin tonunu 20 dolara satarken, fabrikalarla çinkoyu bin 50 dolara ihraç ettiklerini belirtti. Habbab, "Çin gibi ülkeler bizden aldıkları bu madenleri yüzde 99.9 saflığa getirip bize çok daha pahalıya satıyor. Devletin maden zenginleştirme alanında verdiği teşviklerle giderek bu oran artacak" dedi. Eskiden Türk madenciliğinin çok büyümemesi için çalışıldığını, bunu verilen teşviklerden görebildiklerini söyleyen Habbab, şöyle devam etti: "Türkiye'de çok zengin maden yatakları var. Bugüne kadar da hiç işlenmedi. Bu madenlerin çıkarılmayışı da Avrupalı şirketlerin işine geliyor. Çünkü biz ne kadar çok çıkarırsak uluslararası alanda fiyatlar düşecek. Şu anda madenciliğin önü açılıyor. Devlet daha büyük işletmeler istiyor, yatırımcıya, 'Fabrika kurararsan gümrük almayacağım, KDV muafiyeti vereceğim, yatırım mallarını vergiden muaf tutacağım' diyor. Yatırımın yüzde 40'ını sübvanse ediyor. Teşvikler olmasaydı bu yatırımı yapmazdık." Habbab, yeni maden sahaları da aldıklarını da belirtti.

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