100 bin sosyal konut projesi ile ilgili son dakika haberi! 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hakkında son dakika haberi geldi. Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmak için başvurduğu projenin detaylarına ilişkin TOKİ bugün yeni bir açıklama yaptı. 221 proje için kura tarihi belli oldu. Yatay mimariye dayalı olarak inşaa edilecek konutlara vatandaşlar yoğun ilgi göstermiş ve rekor sayıda başvuruda bulunulmuştu. 16 Aralık'ta başlayan başvurular için toplamda 1 milyon 211 bin başvuru yapıldı. Peki 100 bin sosyal konut projelerini kuraları ne zaman çekilecek? Kura takvimine nereden ulaşılıyor? İşte konuyla ilgili son dakika haberi...

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek ve yüzde 10 peşinat ile 240 aya varan vade imkanı sağlanacak.