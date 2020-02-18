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projesi ile ilgili ! 2020 kuraları ne zaman çekilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği projesinde beklenen kura çekilişi tarihi olarak açıklandı. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla başlatılan proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. E-devlet üzerinden projeye başvuranlar kura tarihinin açıklanmasını bir süredir bekliyor ve konuyla ilgili internet üzerinden ' kura çekilişi ne zaman?' 'TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?' araştırmalarını sürdürerek en güncel bilgilere ulaşmak istiyordu. Bugün TOKİ'den gelen son dakika bilgisine göre ilk kura çekimi 24 Şubat'ta İzmir'deki Karabağlar projeleri için gerçekleşecek. Peki diğer projelerin kura takvimi ne zaman? Hangi il için hangi tarihte gerçekleşecek. İşte son dakika 100 bin sosyal konut kura çekilişi ile ilgili ...

Giriş Tarihi: 18.2.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 14:36 ABONE OL
100 bin sosyal konut projesi ile ilgili son dakika haberi! 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

projesi hakkında geldi. Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmak için başvurduğu projenin detaylarına ilişkin TOKİ bugün yeni bir açıklama yaptı. 221 proje için kura tarihi belli oldu. Yatay mimariye dayalı olarak inşaa edilecek konutlara vatandaşlar yoğun ilgi göstermiş ve rekor sayıda başvuruda bulunulmuştu. 16 Aralık'ta başlayan başvurular için toplamda 1 milyon 211 bin başvuru yapıldı. Peki 100 bin sosyal konut projelerini kuraları ne zaman çekilecek? Kura takvimine nereden ulaşılıyor? İşte konuyla ilgili haberi...

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek ve yüzde 10 peşinat ile 240 aya varan vade imkanı sağlanacak.

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100 bin sosyal konut projesi ile ilgili son dakika haberi! 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
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