Türk robotlar sahaya iniyor

Türkiye'nin sanayi alanındaki dönüşümünde büyük rol oynaması beklenen robotik sistemlerde genç mühendislerin başarısı göz dolduruyor. Yerli kaynaklarla tasarlanan ve geliştirilen robotlar, bir yandan KOBİ'lerin bir yanda da insanların hayatını kolaylaştırıyor. Bu alanda Türkiye'nin geldiği noktanın göstergelerinden biri olan olan İTÜ Robot Oyunları için geri sayım başladı. İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından 16-18 Nisan 2020 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü'ünde on dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en köklü robot olimpiyatlarına başvurular başladı. Organizasyona sadece Türkiye'den değil onlarca farklı ülkeden katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor. Etkinlik kapsamında yerli ve yabancı akademisyenler, sanayi katılımcıları ve deneyimli öğrenciler tarafından, robotik ve kontrol bilimi gibi alanlarda seminerler, söyleşiler, paneller ve sergiler düzenlenmektedir. Yarışmalarla eş zamanlı olarak düzenlenen bu etkinlikler, bu alanda çalışmalar yapmakta olan katılımcılara yol göstermekte ve katılımcıların bakış açılarını genişletmektedir. Bunun yanında 10 kategoriden oluşan yarışmalar, son 13 yılda yaklaşık 10 bin katılımcı sayısına ulaştı. İTÜ Robot Olimpiyatları 2020 Otonom İHA' ların yarıştığı Drone Kategorisi'nde ve iki farklı robotun haberleşmesine dayalı Senaryo: Lojistik Kategorisi'nde 1.lere 10 bin ikincilere 5 bin, üçüncülere ise 2 bin TL nakit ödül verecek.



ÜNLÜ İSİMLERDEN KONFERANS

NASA Jet İtki Laboratuvarı'nda ve Elon Musk'ın kurduğu elektrikli araba şirketi Tesla'da çalışma geçmişi olan, Georgia Tech gibi prestijli üniversitelerde araştırmacı olarak görev yapmış İTÜ mezunu Dr. Oktay Arslan İTÜRO 2020'de otonom sistemler hakkında sunum yapacak.

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