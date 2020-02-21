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bölgesi için son dakika duyurusu! 3 ay ücretsiz

Son dakika haberi: ve Malatya'da depremzedelerin mağduriyetinin hızla giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Elazığ Belediye Başkanı , nedeniyle kent genelinde hiçbir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını bildirdi. Başkan Şerifoğulları, elektrik ve doğalgaz şirketinden de böyle bir karar görmek istediklerini sözlerine ekledi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:25 ABONE OL
Deprem bölgesi için son dakika duyurusu! 3 ay ücretsiz

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'dan son dakika açıklaması geldi. bulundu. Başkan Şerifoğulları, deprem tarihinden itibaren 3 ay süreyle hiç bir aboneden su tüketim bedeli alınmayacağını söyledi.

24 OCAK TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Mart ayı içinde belediye meclisinde karar alacaklarını aktaran Başkan Şerifoğulları,"Depremin olduğu 24 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süresince abonelerimizden su tüketim bedeli almayacağız. Sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkı sağlayacak bu müjdeyi hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerimiz de bu imkandan yararlanacaklar. 3 aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesine toplam maliyeti 15 milyon TL'dir. Ama vatandaşımızın canı sağ olsun. Biz elimizden geleni yapacağız"dedi.
Elektrik Doğalgaz şirketi AKSA'danda bu güzelliği, bu yardımı görmek istediklerini beklediklerini belirten Şerifoğulları, kendilerinin vatandaşlardan aldığı desteğin onlara hizmet olarak geri dönmeye devam edeceğini kaydetti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları

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Deprem bölgesi için son dakika duyurusu! 3 ay ücretsiz
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