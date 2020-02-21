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Gıdalardaki miktarı azaltılıyor

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Gıdalardaki trans yağ miktarı azaltılıyor
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, "Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi. Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, "Yönetmeliğimiz en geç martta yayımlanacak. İşletmelere 2020 sonuna kadar süre verilecek" dedi. Pakdemirli, yönetmeliğin, AB'de geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla kısıtlamanın AB'den 3 ay önce devreye gireceğini belirtti. ANKARA
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Gıdalardaki trans yağ miktarı azaltılıyor
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