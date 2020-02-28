Fitch: Türkiye’nin büyümesine güvenimiz artıyor

Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle geçen yılın üçüncü çeyreğinde tekrar büyüme patikasına dönen Türkiye'nin performansı, yabancıların da radarına girdi. Fitch Ratings'in Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu belirterek, 2020 için büyüme tahminini yüzde 3.1'den 3.9'a, 2021 için de yüzde 3.6'dan 4'e yükseltildiğini söyledi.







YATIRIM ALGISI İYİLEŞİYOR

Yatırım algısında da iyileşme beklendiğini ifade eden Winslow, "Aynı zamanda yatırımların da bu yıl büyümeye dönmesini ve yüzde 3 artış kaydetmesini bekliyoruz" diye konuştu. Winslow, büyümede artışın beklendiği 2020 yılının, reformların gerçekleştirilmesi için bir fırsat oluşturabileceğini vurgulayarak, "Eğer Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin daha iyi bir ilerleme görürsek bu durum Türkiye'nin reytingleri için yardımcı olur" dedi.



O'NEILL: ZORLUKLAR AŞILDI

Öte yandan Chatham House Başkanı Jim O'Neill ise, Türkiye ekonomisinde son birkaç yılda yaşanan zorlukların üstesinden gelindiğini, koranavirüs nedeniyle Türkiye'ye sermaye akımı olabileceğini söyledi. O'Neill ayrıca Türkiye'nin demaografik olarak muazzam bir potansiyeli olduğunun altını çizdi.



ALBAYRAK KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ni (FİKKO) topladı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydeden Albayrak, açıklamasında "Özellikle koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük" ifadelerine yer verdi. ANKARA

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