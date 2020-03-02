AGİ 2020 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu! 2020 Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Şubat ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan 2020 AGİ ödemeleri hesaplara yatmıştı. Türkiye'de 7 milyondan fazla çalışan evli, bekar ve çocuklu vatandaşların alacağı Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu merak ediliyor. Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. Peki 2020 AGİ ne kadar? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu!