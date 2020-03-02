Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > AGİ 2020 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu! 2020 Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu?

2020 ne kadar oldu? hesaplama tablosu! 2020 Evli, AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 ücretleri merak ediliyor. Evli, vatandaşların alacağı ücretlerin değişiklik göstermesiyle birlikte hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından onaylanan Asgari ücretlerle birlikte evli, bekar ve çocuklu vatandaşların alacakları AGİ ücretleri de kamuoyuna sunulmuştu. 2020 yılında geçerli olan ücretler, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Peki ne kadar? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu? !

Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 10:11 ABONE OL
AGİ 2020 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu! 2020 Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Şubat ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan 2020 ödemeleri hesaplara yatmıştı. Türkiye'de 7 milyondan fazla çalışan evli, vatandaşların alacağı hesaplama tablosu merak ediliyor. Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. Peki 2020 ? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu? !

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AGİ 2020 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu! 2020 Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN