'Sıcak bölge'de anlamlı buluşma!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank başkanlığında Hatay'da yapılan toplantılarda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda daha verimli kullanılması ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı.

Varank, daha sonra Esed rejimine ağır darbe vuran yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerinin kullanıldığı karargah ve karakolları ziyaret etti.

İdlib'deki hain saldırının ardından Hatay'a giden Bakan Varank, İdlib şehitlerinden Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın cenaze törenine katıldı.

Varank, daha sonra Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi'nde savunma sanayi kuruluşları ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK'a bağlı SAGE, BİLGEM ve İLTAREN gibi enstitülerde görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri bir araya getirdi.

Bakan Varank başkanlığında yapılan ve iki gün süren toplantılarda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda verimli kullanımı ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral Sinan Yayla, Varank'a sahadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.