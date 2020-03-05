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Ulaştırma Bakanı , Ankara-Sivas hattında ilk test sürüşünü yaptı

Ulaştırma ve , 9 milyar 749 milyonluk yatırım maliyetli Ankara-Sivas () hattında ilk test sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.3.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 12:45 ABONE OL
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, burada enerjili test sürüşünü gerçekleştirdi. 15 kilometrelik demir yolu hattında test sürüşü yapan Bakan Turhan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Bakan Turhan'a, test sürüşü sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve yetkililer katıldı.



Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı
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