Teknopark İstanbul küresel yetenek avında

TÜRK savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Talent for BIZ 2020 etkinlikleriyle global yeteneklere Türkiye'deki iş olanaklarını anlatmayı sürdürüyor. Şubat ayında Özbekistan ve Pakistan'da Türkiye'deki istihdam alanlarının yurt dışındaki gençlere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinliklere katılan Teknopark İstanbul yetkilileri adeta global yetenekleri avlıyor. Yetkililer yakın zamanda aynı program çerçevesinde Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de giderek genç yeteneklere Teknopark İstanbul'da yer alan önemli şirketlerdeki istihdam olanaklarını anlatacak.Savunma sanayi, denizcilik, havacılık, uzay ve sağlık alanlarında ileri teknoloji geliştirmeleri yapan 300'ü aşkın yerli ve yabancı önemli şirketin yer aldığı Teknopark İstanbul, 2020 yılı sonuna kadar 4 bin nitelikli personeli daha kampüsünde ağırlayarak 9 bin nitelikli Ar-Ge mühendisine istihdam sağlama hedefiyle yoluna devam ediyor. 2030 yılında 1,5 milyon m² kapalı alanda 1000'i aşkın şirkete ulaşarak toplamda 43 bin nitelikli Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yapmak isteyen Teknopark İstanbul, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ve 8 ülkeyi kapsayan TALENT for BIZ 2020'de genç yeteneklerle bir araya geliyor.

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